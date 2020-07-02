В рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро на ГАЭС, ГЭС-1, Свистухинской и Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС (филиал РусГидро) продолжается реконструкция распределительных устройств. Устаревшее оборудование открытых распределительных устройства (ОРУ) напряжением 110 кВ будет заменено на современные элегазовые распределительные устройства (КРУЭ) закрытого типа. В рамках ПКМ все распределительные устройства, в том числе и 330 кВ, будут заменены на КРУЭ.

Оборудование КРУЭ будет смонтировано в специально построенных для него зданиях. В настоящее время на Свистухинской ГЭС подрядная организация АО «Гидроремонт-ВКК» завершила работы по устройству фундамента в монолитном здании КРУЭ, пола для помещений оборудования КРУЭ, аккумуляторной, комплексной трансформаторной подстанции собственных нужд и помещения щита постоянного тока. Закончены бетонные работы по устройству пандусов и входов. Продолжается монтаж металлоконструкций, армирование стен лестничной клетки и площадок.

КРУЭ являются частью схемы выдачи электроэнергии гидроэлектростанции, они обеспечивают ее связь с энергосистемой. В отличие от традиционных распределительных устройств открытого типа, КРУЭ очень компактно, защищено от неблагоприятных погодных явлений, пожаробезопасно, почти не требует обслуживания.

Программой модернизации предусмотрена замена на КРУЭ в течение ближайших лет распределительных устройств восьми станций Каскада Кубанских ГЭС (всех станций каскада, за исключением введенной в эксплуатацию в 2011 году Егорлыкской ГЭС-2 и Новотроицкой ГЭС, на которой КРУЭ уже было смонтировано ранее). На всех этих станциях будут установлены КРУЭ-110 кВ, а на ГЭС-2 и ГЭС-4 также КРУЭ-330 кВ.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 103 гидротурбины, 81 генератор, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.