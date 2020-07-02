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На востоке Москвы построят медцентр

На востоке Москвы построят медцентр

2 июля 2020, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Компания «Эталон Консалтинг», ставшая победителем аукциона, построит на востоке Москвы медицинский центр. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике, уточнив, что сдать объект планируется к концу 2021 года.

По информации пресс-службы, медцентр общей площадью 729,3 кв. метра возведут в жилом районе на ул. Лухмановская, вл.4.

Как отметил руководитель департамента Иван Щербаков, на объект претендовало сразу 15 участников торгов.

«Стартовая цена лота составляла всего 44,7 тыс. рублей, а это 1,5% от кадастровой стоимости. В ходе аукциона стоимость выросла более чем в 200 раз до 9,1 млн рублей», - уточнил он.

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