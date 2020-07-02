Компания KWS начала строительство завода по выпуску селекционных семян в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" в Липецкой области, в производство планируется инвестировать €18 млн и запустить его в конце 2021 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Липецкой области.

"Строительство завода компании KWS началось на Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк". Для реализации проекта компании предоставлен земельный участок площадью 5 га, где будет построено предприятие общей площадью 7 900 кв. м. Плановый объем инвестиций в данный проект составляет €18 млн. Запуск производства запланирован на конец 2021 года", - говорится в сообщении.

На новом заводе создадут 50 рабочих мест, его мощность рассчитана на выпуск 650 тыс. семян сахарной свеклы в год, продукцию планируют поставлять в Россию, а также Белоруссию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.

Компания KWS является одной из ведущих в мире по селекции и производству семян сельскохозяйственных культур, она основана в 1856 году в Германии, насчитывает более 5,5 тыс. сотрудников, продает свою продукцию в 70 стран, имеет около 70 дочерних компаний и представительств в мире.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает свыше 60 компаний-резидентов из ряда стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. Резиденты построили 26 заводов, вложив почти 70 млрд рублей при заявленном объеме инвестиций в более 197 млрд рублей, в ОЭЗ создано более 4,5 тыс. рабочих мест. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе.