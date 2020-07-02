В городе Тында Амурской области продолжается реконструкция участка федеральной трассы А-360 «Лена» (Невер - Якутск) со 165-го км по 172-й км. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году, сообщает пресс-служба Росавтодора в четверг, 2 июля.

На участке ведут земляные работы: специалисты разрабатывают выемки буровзрывным методом и отсыпают земляное полотно. К месту реконструкции привезли 1,3 млн кубометров грунта, что составляет 93 % от общего объема. Параллельно здесь возводят путепровод через Байкало-Амурскую магистраль на 168-м км и мост через реку Тында на 169-м км. Общая протяженность искусственных сооружений составит 256 погонных метров.

В рамках реконструкции, которая стартовала в 2018 году, на участке построят магистральную улицу общегородского значения с устройством асфальтобетонного покрытия и двумя полосами движения на отрезке со 165-го км по 168-й км и четырьмя полосами на участке со 168-го км по 172-й км. Также рабочие устроят дорожную одежду, которая будет состоять из трех слоев: черного щебня, крупнозернистого асфальта и мелкозернистого асфальта.

По словам главного инженера ФКУ ДСД «Дальний Восток» Виктора Тимонова, одна из основных задач - обеспечить максимально полную видимость во время движения, поэтому со 167-го км запланировано спрямление трассы. Кроме этого, на участке установят девять новых автобусных павильонов, а на двух перекрестках с улицами Привокзальная и Красная Пресня поставят светофоры. На протяжении всей дороги в черте города на разделительной полосе устроят бетонное барьерное ограждение и тротуары с обеих сторон, также на участке установят 250 опор под светодиодные светильники.

Все работы на объекте планируют завершить в 2021 году.

Фото: Росавтодор