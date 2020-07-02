Изобретатель ветротурбины Хенрик Стисдал
2 июля 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика
СПб ГБУ «Ленсвет» ведет проектно-изыскательские работы по реконструкции наружного освещения Дрезденской и Гданьской улиц Выборгского района. Впервые наружное освещение на этих улицах появилось в начале 1970-х годов.
Проектом предусмотрено освещение улиц протяженностью 1,5 км светодиодными светильниками, прокладка кабельных линий электроснабжения под землей. Реновация сетей повысит надежность электроснабжения, новые светодиодные светильники улучшат освещенность объектов улично-дорожной сети. Это особенно важно, поскольку улицы расположены в непосредственной близости к социально значимым объектам - школам, детским садам, медицинским учреждениям.
Разработанные в текущем году проекты будут предполагать комплексную реконструкцию освещения улиц с учетом освещения дорожного полотна и тротуаров с интенсивным пешеходным движением.
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