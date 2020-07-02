Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» приступили к ремонтным работам на подстанции 110 кВ Сергиевская.

От бесперебойной работы главного питающего центра Сергиевского района Самарской области зависит надежность электроснабжения социальных объектов района – котельных, очистных сооружений, водозабора, предприятий нефтяной отрасли, зооветстанции и др. В течение одного месяца на энергообъекте будет выполнен текущий и капитальный ремонт оборудования.

Энергетикам предстоит отремонтировать 10 высоковольтных вводов, в том числе и на силовых трансформаторах, 15 разъединителей, первую и вторую секции шин 110 кВ, а также 13 ячеек комплектного разъединительного устройства. Работы ведутся без ограничения электроснабжения потребителей.

Энергетики полностью соблюдают не только правила электробезопасности, но и меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты и гигиены. Ежегодный комплекс мер, направленных на ремонт и замену электрооборудования – приоритетная задача «Самарских сетей».

Качественное и полноценное выполнение программы технического обслуживания и ремонтов позволяет обеспечить снизить технический износ оборудования и обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей предстоящей зимой.