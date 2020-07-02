Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Саратовские сети» ведут ремонтные работы на подстанции 110/35/10 кВ «Красный Кут».

Питающий центр играет важную роль в электроснабжении города Красный Кут с населением около 15 тыс. человек и расположенных в нем объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. В числе ответственных потребителей – электромеханический завод, арматурный завод, элеватор, а также Краснокутское летное училище гражданской авиации.

Отходящие от ПС 110/35/10 кВ «Красный Кут» воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ, снабжают электроэнергией еще 21 населенный пункт Краснокутского района (население около 11 тыс. человек). При необходимости от них могут быть запитаны подстанции 110/35/10 кВ «Ровное», 35/10 кВ «Кривой Яр» в Ровенском и 110/35/10 «Питерка-1» в Питерском районах.

Помимо технического обслуживания силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 напряжением 110/35/10 кВ, энергетики заменят сорбент в термосифонных фильтрах, выполнят регенерацию трансформаторного масла. Эти мероприятия позволят избежать окисления и замедлить старение трансформаторного масла и повысят надежность работы трансформаторов. Предусмотрены ремонтные работы и на двух трансформаторах собственных нужд. В сегменте коммутационного оборудования энергетики отремонтируют 20 выключателей 10, 35 и 110 кВ, 21 разъединитель 35 и 110 кВ, 2 отделителя и 2 короткозамыкателя 110 кВ, 3 заземлителя 110 кВ, 15 ячеек КРУ.

Также будут обновлены 14 трансформаторов напряжения 10, 35, 110 кВ и 9 трансформаторов тока 110 кВ. На секциях шин 35 и 110 кВ энергетики установят 4 новых светодиодных прожектора. В планах – покраска более 100 кв.м. металлоконструкций, ремонт производственных сооружений. Ремонтные работы завершатся в сентябре. Затраты на них превысят 2,8 млн рублей.

Результатом ремонта подстанции станет повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, безопасности обслуживающего персонала, продление жизненного цикла электросетевого оборудования. Своевременное и качественное выполнение программы технического обслуживания и ремонтов «Россети Волга» позволит подготовить электросетевой комплекс компании к устойчивой работе в предстоящий осенне-зимний период.