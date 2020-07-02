Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области» (Балтийское РДУ) совместно с компанией «Россети Янтарь» (дочерняя организация ПАО «Россети») успешно провели комплексные испытания и ввели в работу автоматизированную систему дистанционного управления оборудованием подстанции (ПС) 110 кВ «Береговая» из диспетчерского центра и центра управления сетями (ЦУС) «Россети Янтарь».

После ввода системы в промышленную эксплуатацию диспетчерский персонал Балтийское РДУ и оперативный персонал ЦУС «Россети Янтарь» получили возможность дистанционного управления коммутационным оборудованием и заземляющими ножами подстанции с использованием автоматизированных программ переключений (АПП),, которые позволяют существенно (в 5–10 раз) сократить длительность производства оперативных переключений по сравнению с их выполнением по командам диспетчерского персонала.

АПП – это представленная в виде компьютерного алгоритма последовательность действий при переключениях. Она обеспечивает выполнение переключений, посылая команды непосредственно в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) управляемого энергетического объекта.

Внедрение автоматизированного дистанционного управления оборудованием ПС 110 кВ «Береговая» позволяет повысить надежность работы и качество управления электроэнергетическим режимом Калининградской энергосистемы за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети.

В ходе реализации проекта специалистами Балтийского РДУ и «Россети Янтарь» было подготовлено и согласовано техническое задание на проектирование, рассмотрена и согласована проектная документация, включающей в себя технические решения по созданию автоматизированной системы дистанционного управления оборудованием ПС 110 кВ «Береговая», разработаны программы комплексных испытаний системы.

При подготовке к комплексным испытаниям специалистами Балтийского РДУ и «Россети Янтарь» были распределены функции дистанционного управления между Системным оператором и электросетевой компанией, проведена необходимая настройка АСУ ТП подстанции, оперативно-информационных комплексов в Балтийском РДУ и ЦУС «Россети Янтарь», протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр Системного оператора и центр управления сетями. Специалисты Балтийского РДУ и «Россети Янтарь» совместно разработали типовые программы переключений для ЛЭП и оборудования подстанции, на основе которых были подготовлены АПП и типовые бланки переключений.

В рамках подготовки к испытаниям пересмотрена и введена в действие необходимая нормативно-техническая документация, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала, реализован комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний автоматизированной системы дистанционного управления оборудованием ПС 110 кВ «Береговая».

Кроме того, были реализованы дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности ПС 110 кВ Береговая, Балтийского РДУ и задействованных каналов связи. В рамках подготовки к испытаниям пересмотрена и введена в действие необходимая нормативно-техническая документация, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала. Балтийское РДУ также разработало и реализовало комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний автоматизированной системы дистанционного управления оборудованием ПС 110 кВ Береговая.

В рамках цифровизации оперативно-диспетчерского управления Системный оператор уже несколько лет поэтапно внедряет автоматизированную систему производства переключений во всех своих филиалах, что позволит организовать автоматизированное дистанционное управление оборудованием более чем двухсот объектов электроэнергетики в соответствии с согласованными с сетевыми организациями планами-графиками.

Оснащение диспетчерских центров Системного оператора автоматизированными системами производства переключений, а подстанций – современными АСУ ТП, поддерживающими автоматизированное дистанционное управление, является важным практическим шагом к цифровой трансформации энергетики. Использование передовых цифровых технологий в энергетической отрасли позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими процессами объектов электроэнергетики и ЕЭС России в целом.