В Аналитическом центре при Правительства РФ была представлена концепция привлечения частных инвестиций в развитие распределённой генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удалённых и изолированных энергорайонах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ. Документ был разработан Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в рамках деятельности по привлечению инвестиций в сферу электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

«Основная задача концепции – создание условий для активного участия технологического бизнеса в проектах модернизации энергетического хозяйства в зоне децентрализованного электроснабжения Дальнего Востока и Арктики. Соответствующее направление деятельности определено во многих документах отраслевого и макрорегионального развития, при этом существующая разница в подходах к привлечению частных инвестиций в сферы электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства не позволяет говорить о значительном продвижении в реализации проектов распределенной энергетики применительно к решению задач социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

На площадке АНО АПИ было организовано рабочее взаимодействие с другими институтами развития Дальнего Востока и Арктики, Ассоциацией НП «Совет Рынка», представителями бизнес-сообщества, субъектами Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации, а также профильными научными организациями, которое позволило систематизировать имеющиеся подходы и совместными усилиями выработать рациональные предложения по их дальнейшей реализации.



В настоящее время концепция представляет собой комплектный документ, который может стать основой для дальнейшего внесения изменений в действующие нормативные правовые акты для создания комплексной государственной системы привлечения инвестиций в проекты распределенной генерации для локального энергоснабжения удаленных территорий, появления источников государственного софинансирования реализации мероприятий, определения механизмов доведения финансирования до заинтересованных инвесторов, а также обеспечения снижения перекрестного субсидирования в электроэнергетике на долгосрочную перспективу.



Решение совокупности указанных задач обеспечит привлечение частных финансовых и технологических инвестиций в проекты развития распределенной генерации и социально-экономическое развитие в зоне децентрализованного электроснабжения Дальнего Востока и Арктики», - отметил генеральный директор Леонид Петухов.

«При разработке концепции, в первую очередь, требовалось определиться, какие объекты распределенной генерации мы рассматриваем. Это, как правило, дизельная электростанция, которая является единственным источником электроснабжения населенного пункта. Здесь целесообразно провести аналогию с котельной, которая обеспечивает автономное теплоснабжение населенного пункта и или выделенного района. Но разница заключается в системе нормативного правового регулирования, отнесенного к сфере ответственности разных федеральных органов исполнительной власти. Соответственно встречаются и разные подходы к привлечению частных инвестиций в модернизацию таких объектов.



По нашему мнению, подход к привлечению частных инвестиций в распределенную электрогенерацию для решения конкретной задачи энергоснабжения малых удаленных населенных пунктов в зоне децентрализованного электроснабжения должен быть аналогичен подходу привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, нежели привлечения инвестиций в сферу электроэнергетики, принятый в Единой электроэнергетической системе. Это позволило бы комплексно рассматривать энергоснабжение населенных пунктов и определять наиболее рациональные решения по инвестициям в энергетическое хозяйство на долгосрочную перспективу, включая возможность создания когенерации.



При этом, учитывая исторически сложившуюся систему управления электроэнергетикой на Дальнем Востоке, необходимо совестными усилиями с участием органов власти, представителей бизнеса и экспертного сообщества выстроить систему привлечения инвестиций в развитие распределенной генерации для максимального достижения полезных эффектов в виде оптимизации затрат на северный завоз топлива. Основой для такой системы могло бы стать повышение ответственности региональных и муниципальных властей за определение наиболее рационального пути развития энергетики региона в рамках разработки схем и программ энергоснабжения и повышения энергетической эффективности муниципальных образований.



Наличие такого документа и информации в нем о перспективах социально-экономического развития муниципального образования, действующей системе локального энергоснабжения, текущем и перспективном энергетическом балансе, затратах на энергоснабжение, наличии доступных энергетических ресурсов, включая местные виды топлива и возобновляемые источники энергии, позволило бы потенциальным инвесторам более качественно разрабатывать обоснование инвестиций в проекты, а также являлось бы средством государственного контроля регулируемой энергоснабжающей организации, по аналогии как СиПР электроэнергетики субъекта Российской Федерации является средством контроля инвестиционной программы для электросетевых компаний», - прокомментировал ведущий менеджер Максим Губанов.

«Любой частный инвестор заинтересован в максимально быстром возврате инвестиций, но проекты распределенной генерации, связанные с обеспечением социально-экономического развития удаленных территорий, не могут претендовать на высокую маржинальность. При этом, реализация таких проектов может быть наиболее интересна технологическим инвесторам, которые видят потенциал в применении собственных инновационных технологий автономного энергоснабжения, профессиональным инвестиционным компаниям с высоким уровнем диверсификации бизнеса в различные сферы экономики, а также крупным энергетическим холдингам, заинтересованным в развитии бизнеса на территории Дальнего Востока и Арктики. Мы рассматривали различные финансовые модели проектов распределенной генерации и пришли к выводу о необходимости разработки федеральных мер поддержки инвесторов, которые могли бы заключаться в получении налоговых льгот, субсидиях на технологическое присоединение, льготном государственном финансировании, а также возможности компенсации части капитальных затрат. Источники софинансирования таких проектов могут быть различными: тарифные отчисления «Дальневосточной надбавки», «Белые» и «Зеленые» сертификаты для крупных генерирующих компаний, средства от продажи «зеленых облигаций», а также бюджетные источники, например в виде отдельной подпрограммы «Развитие распределенной генерации» в рамках государственных программ социально-экономическое развития Дальнего Востока и Арктики. Системный эффект предложенного нами подхода заключается в реализации государственной политики по развитию Дальнего Востока и Арктики через повышение инвестиционной привлекательности проектов развития распределенной генерации и привлечения частных инвестиций. Мы открыты к конструктивному диалогу с профессиональным сообществом и будем рады услышать замечания, предложения и даже критику нашей концепции со стороны всех заинтересованных участников», - подвел итоги проведенной работы инвестиционный директор Василий Потемкин.