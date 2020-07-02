Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» отремонтировали более 800 км линий электропередачи (ЛЭП) низкого класса напряжения. Это позволило повысить надежность электроснабжения полумиллиона человек, проживающих на территории сельских населенных пунктов Краснодара, Динского, Северского, Горячеключевского районов Краснодарского края, а также Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея.

В рамках ремонтной программы 2020 года энергетики также отремонтировали 150 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, обеспечивающих защиту присоединений воздушных ЛЭП от перегрузок и коротких замыканий. Кроме того, специалисты заменили свыше 500 опор ЛЭП и более тысячи устаревших фарфоровых изоляторов на новые, изготовленные из закалённого стекла. Стеклянные изоляторы обладают повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды.

Комплекс мероприятий по ремонту воздушных линий электропередачи низкого напряжения направлен на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик распределительной сети.

Всего в плане-графике Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» на 2020 год запланированы ремонт более тысячи километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, замена 720 опор, 160 км провода, капитальный ремонт 430 единиц оборудования крупных питающих центров.

Специалисты отмечают, что своевременный ремонт энергооборудования и контроль нормативного состояния трасс линий электропередачи – это важные этапы в процессе подготовки электросетевого комплекса к безаварийному прохождению пиковых нагрузок, и залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.