Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 1 июля завершило прием заявок от арктических инвесторов, претендующих на инфраструктурную поддержку со стороны государства.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 марта 2020 года № 297 инвесторы, чьи проекты соответствуют установленным критериям, могут получить субсидию на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры в размере до 20% от частных инвестиций в такие проекты. К основным критериям отбора инвестпроектов относятся реализация проекта на территории Арктической зоны, создание новых рабочих мест, бюджетная эффективность проекта. Кроме того, учитывается общий объем инвестиций в проект, который должен составлять не менее 300 миллионов рублей.

«Заявки подали 10 компаний, общий объем инвестиций по проектам которых превышает 210 миллиардов рублей. При реализации этих инвестпроектов планируется создать более 3,5 тысяч рабочих мест. Теперь президиум Госкомиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева примет решение по их господдержке», - сказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Прием заявок начался 15 апреля и должен был завершиться 1 июня, но был продлен до 1 июля по просьбе инвесторов.