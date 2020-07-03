Совместное предприятие Hitachi ABB Power Grids начинает работу.

Портфель ABB ориентирован на промышленных заказчиков.

Как планировалось, компания вернет акционерам чистые денежные средства.

Сегодня ABB достигла важной вехи на пути трансформации в децентрализованную глобальную технологическую компанию, завершив передачу 80,1% бизнес-подразделения "Электрические сети" компании Hitachi согласно намеченному плану.

Передача подразделения позволит ABB сосредоточиться на ключевых трендах рынка и потребностях заказчиков, связанных прежде всего с электрификацией транспорта, широким внедрением цифровых решений и автоматизацией технологических процессов, а также стремлением обеспечить устойчивое повышение производительности.

"Объявление о сделке, сделанное сегодня, знаменует собой поворотную точку в истории ABB. С момента объявления о намерении передать бизнес-подразделение "Электрические сети" Hitachi компания ABB добилась значительного прогресса на пути трансформации в более клиентоориентированную компанию с упрощенной структурой. Мы полагаем, что Hitachi станет наилучшим собственником для бизнес-подразделения "Электрические сети" и выведет его на следующий этап развития, опираясь на надежный фундамент, заложенный ABB, - заявил Питер Возер, председатель совета директоров ABB. - ABB по-прежнему намерена провести обратный выкуп акций, используя чистые денежные средства от сделки. Компания планирует осуществить этот шаг эффективным и ответственным образом с учетом превалирующих обстоятельств".

В соответствии с программой оптимизации структуры капитала ABB планирует вернуть акционерам чистые денежные средства от продажи бизнес-подразделения "Электрические сети" в размере 7,6-7,8 млрд долларов США. Первоначально ABB планировала запустить программу обратного выкупа акций в размере 10%* выпущенного акционерного капитала компании сразу после публикации финансовых результатов за второй квартал 2020 г. Программа охватит порядка 180 млн акций, исключая выкупленные собственные акции компании.

Программа обратного выкупа акций будет реализована в рамках второго торгового лимита на Швейцарской бирже, завершить программу планируется до 25 марта 2021 г., т. е. до даты проведения Годового общего собрания акционеров компании. На Годовом собрании ABB обратится к акционерам с просьбой одобрить погашение акций, выкупленных в рамках программы, и раскроет дальнейшие подробности инициативы по оптимизации структуры капитала компании. ABB намеревается постоянно поддерживать свой кредитный рейтинг на уровне "А1".

"Благодаря программе продажи активов ABB с уверенностью смотрит в будущее, сосредоточившись главным образом на предложении для промышленных заказчиков. Теперь, используя наши технологические преимущества и инновационные решения, мы будем работать, чтобы предоставить заказчикам, сотрудникам и акционерам максимальную выгоду. Для этой цели мы будем развивать нашу децентрализованную бизнес-модель, укреплять культуру управления эффективностью и поддерживать активное управление портфелем", - заявил Бьорн Розенгрен, исполнительный директор ABB.

ABB - долгосрочный партнер Hitachi - на первоначальном этапе сохранит долю в уставном капитале совместного предприятия, которое будет осуществлять деятельность под брендом Hitachi ABB Power Grids со штаб-квартирой в Швейцарии, в размере 19,9%. Совместное предприятие - глобальный лидер в электроэнергетике с заказчиками более чем из 90 стран мира, выручка которого в годовом выражении составляет порядка 10 млрд долларов США, количество сотрудников - примерно 36 000 человек. В Совет директоров совместного предприятия входят Тимо Ихамуотила, финансовый директор ABB, Фрэнк Дагган, бывший член Исполнительного комитета ABB. Клаудио Фаччин займет пост генерального директора Hitachi ABB Power Grids.

Условия сделки с Hitachi остаются неизменными с момента их обнародования 17 декабря 2018 г., стоимость 100% доли участия в предприятии составляет 11 млрд долларов США. Согласно предварительному варианту развития событий ABB передаст оставшуюся долю участия 19,9% в течение трех лет после завершения сделки.

Важное замечание о прогностической информации

В настоящем пресс-релизе содержатся прогностические сведения и заявления, основанные на существующих ожиданиях, оценках и прогнозах компании в отношении факторов, способных оказывать влияние на наши будущие результаты, в том числе таких, как экономические условия в регионах и отраслях, являющихся основными рынками для компании ABB. Эти ожидания, оценки и прогнозы, как правило, носят общий характер и идентифицируются с помощью утверждений, содержащих такие слова и фразы, как "ожидается", "считается", "по оценкам", "планируется", "задачи", "намерения", "цели" или подобные им. Тем не менее существует немало рисков и неопределенностей, многие из которых находятся вне нашего контроля, которые могут привести к существенному отличию фактически полученных нами результатов от прогностической информации и заявлений, сделанных в данном пресс-релизе, и которые могут повлиять на нашу способность достичь какой-либо одной или всех заявленных нами целей. Важные факторы, способные стать причиной таких отличий, включают, среди прочего, деловые риски, связанные с нестабильной глобальной экономической средой и политическими условиями, издержки, связанные с принятием мер по соблюдению законов, появление на рынке новых продуктов и услуг, изменения в правительственных нормативных актах и курсах обмена валют и иные подобные факторы, которые могут время от времени упоминаться в документах ABB Ltd, предоставляемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в том числе в ежегодной отчетности по форме 20-F. Несмотря на то, что, как полагает ABB Ltd, ее ожидания, отраженные в любом таком прогностическом заявлении, основаны на разумных допущениях, она тем не менее не может гарантировать, что эти ожидания оправдаются.

* Максимум 10 % выпущенного акционерного капитала компании, исключая выкупленные собственные акции.