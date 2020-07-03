Зачем читать 178 выпуск RusCable Insider Digest?
3 июля 2020, 11:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство
ФАУ «ФЦС» начинает публиковать в открытом доступе выданные технические свидетельства, включая заключения к ним, создавая безбарьерную среду для получения исчерпывающей и проверенной информации о внедряемых в отрасль новых материалах и технологиях.
Информация размещается в государственном реестре технических свидетельств автоматизированной информационной системы технического нормирования и оценки соответствия в строительстве (АИС ТНОСС). Работы по формированию, наполнению и администрированию информационной системы также выполняет ФАУ «ФЦС».
«Решение о публикации выданных технических свидетельств и заключений к ним, было принято чтобы обеспечить свободный доступ к исчерпывающей, актуальной и достоверной информации о применении новой продукции на стадиях строительства и эксплуатации зданий и сооружений в Российской Федерации. Нет сомнений, что публикуемые материалы будут востребованы среди участников градостроительной деятельности – теперь можно без каких-либо ограничений скачивать и изучать информацию о внедряемых в строительстве новых материалах и технологиях. Беспрепятственное получение проверенной информации будет способствовать развитию отрасли», – рассказал директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов.
По его словам, в настоящее время проводятся активные работы по наполнению реестра технических свидетельств. 80 наименований технических свидетельств, включая заключения, уже размещены в реестре. Документы публикуются с согласия предприятий и организаций, получивших такие технические свидетельства.
Ознакомиться с реестром АИС ТНОСС можно на сайте ФЦС. Для удобства пользователей при поиске документов предусмотрены фильтры:
– название продукции;
– назначение продукции;
– изготовитель/разработчик продукции;
– номер ТС;
– дата выдачи ТС (выдано);
– дата прекращения действия ТС (действительно до).
Техническое свидетельство – документ, разрешающий применение новой продукции в строительстве. Это строительные системы, требования к которым полностью или частично отсутствуют в действующих документах по стандартизации. Выдачу технических свидетельств осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. ФАУ «ФЦС» информирует о выданных технических свидетельствах.
Напомним, в мае 2020 года Минстрой России вынес на публичное обсуждение проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636», после принятия которого процесс получения технических свидетельств, являющихся важным инструментом быстрой интеграции новых материалов и технологий в строительную отрасль, станет еще более простым и прозрачным.
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