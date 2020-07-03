ФАУ «ФЦС» начинает публиковать в открытом доступе выданные технические свидетельства, включая заключения к ним, создавая безбарьерную среду для получения исчерпывающей и проверенной информации о внедряемых в отрасль новых материалах и технологиях.

Информация размещается в государственном реестре технических свидетельств автоматизированной информационной системы технического нормирования и оценки соответствия в строительстве (АИС ТНОСС). Работы по формированию, наполнению и администрированию информационной системы также выполняет ФАУ «ФЦС».

«Решение о публикации выданных технических свидетельств и заключений к ним, было принято чтобы обеспечить свободный доступ к исчерпывающей, актуальной и достоверной информации о применении новой продукции на стадиях строительства и эксплуатации зданий и сооружений в Российской Федерации. Нет сомнений, что публикуемые материалы будут востребованы среди участников градостроительной деятельности – теперь можно без каких-либо ограничений скачивать и изучать информацию о внедряемых в строительстве новых материалах и технологиях. Беспрепятственное получение проверенной информации будет способствовать развитию отрасли», – рассказал директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов.

По его словам, в настоящее время проводятся активные работы по наполнению реестра технических свидетельств. 80 наименований технических свидетельств, включая заключения, уже размещены в реестре. Документы публикуются с согласия предприятий и организаций, получивших такие технические свидетельства.



Ознакомиться с реестром АИС ТНОСС можно на сайте ФЦС. Для удобства пользователей при поиске документов предусмотрены фильтры:



– название продукции;

– назначение продукции;

– изготовитель/разработчик продукции;

– номер ТС;

– дата выдачи ТС (выдано);

– дата прекращения действия ТС (действительно до).



Техническое свидетельство – документ, разрешающий применение новой продукции в строительстве. Это строительные системы, требования к которым полностью или частично отсутствуют в действующих документах по стандартизации. Выдачу технических свидетельств осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. ФАУ «ФЦС» информирует о выданных технических свидетельствах.



Напомним, в мае 2020 года Минстрой России вынес на публичное обсуждение проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636», после принятия которого процесс получения технических свидетельств, являющихся важным инструментом быстрой интеграции новых материалов и технологий в строительную отрасль, станет еще более простым и прозрачным.