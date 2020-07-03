ГЭК Китая инвестирует $ 3,5 млрд в цифровизацию экономики

Государственная электросетевая корпорация (ГЭК) Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) планирует инвестировать около $ 3,5 млрд в цифровизацию экономики в 2020 г. с целью стимулирования развития экономики страны после вспышки эпидемии COVID-19.

ГЭК подписала стратегические соглашения о сотрудничестве с национальными компаниями, лидерами в области инновационных технологий – Huawei Technologies, Alibaba Group Holding, Tencent Holdings и Baidu. Инвестиции будут направлены в семь секторов экономики: электросетевые проекты ультравысокого напряжения (ultrahigh voltage, UHV), базовые станции в мобильной связи 5G, пункты зарядки для электромобилей, крупные центры обработки данных, искусственный интеллект, промышленный интернет вещей, а также междугородний и городской железнодорожный транспорт.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission