Материалы компании Schweitzer Engineering Laboratories

Представляем вашему вниманию материалы компании SEL (Schweitzer Engineering Laboratories).

Компания SEL изобретает, проектирует и создает цифровые продукты и системы защиты электрических сетей, которые используются по всему миру, предотвращающие аварийные отключения и позволяющие клиентам повысить надежность и безопасность энергосистемы при более низких затратах. Центральный офис компании находится в г. Пульман, штат Вашингтон, США. С 1984 года компания производит продукты в Соединенных Штатах и в настоящее время обслуживает клиентов по всему миру. Миссия компании — повышение безопасности, надежности и экономичности электроснабжения.

1. Компания SEL регулярно проводит вебинары. Ознакомиться с видеозаписями вебинаров, а также со списком предстоящих вебинаров (ближайшее мероприятие пройдет 9 июля в 17:30 мск), можно на странице по ссылке.

2. Статья "Освещая пустыню" о том, с какими сложностями сталкиваются специалисты-энергетики в пустыне Сахара для обеспечения работы линий электропередачи, охватывающих 4400 квадратных миль территории, и том, как новые технологии меняют энергосистему региона. Статья доступна по ссылке.

3. Статья и видео "Модернизация инфраструктуры вдвое дешевле" о том, как компания SEL предложила коммунальным службам округа Панд-Орей штата Вашингтон неординарное решение по модернизации инфраструктуры, позволившее сохранить половину предполагаемой стоимости обновления аналоговых и цифровых устройств шести подстанций. Статья доступна по ссылке.

4. Книга "Современные решения в области защиты, управления и мониторинга электроэнергетических систем" (Modern Solutions for Protection, Control, and Monitoring of Electric Power Systems). В этой книге рассматриваются различные аспекты, касающиеся электроэнергетических систем, включая защиту систем, коммуникации, управление активами и синхронизацию по времени. Издание объединяет в себе исследования инновационных технологий с фундаментальной теорией. До 20 июля действует скидка - книга доступна на сайте компании за 99$.