Строители выполнили в срок очередное ключевое событие на Курской АЭС-2 – завершили установку двадцати колонн каркаса турбоагрегата с отметки -7,000 до отметки 0,000 в здании турбины энергоблока №2. Работы по устройству колонн специалисты АО «Концерн Титан-2» вели в течение пяти месяцев. Общий объём бетона при сооружении конструкций составил 732 м3, масса арматуры – 96 тонн.

Колонны каркаса обеспечивают передачу нагрузки от турбоагрегата непосредственно на фундаментную плиту здания. Это позволяет свести к минимуму уровень вибраций, передаваемых от турбоагрегата через фундамент примыкающим конструкциям здания турбины и основанию.

«Помимо колонн каркаса турбоагрегата завершены работы по устройству контурных стен, а также фундаментов подземной части. Общая готовность подземной части турбоагрегата - около 70%», - пояснил первый заместитель директора Курской АЭС по сооружению новых блоков Николай Митрофанов.

Следующим этапом в сооружении каркаса турбоагрегата станет устройство монолитного перекрытия на отметке 0,000, которое имеет жёсткое сопряжение в единую монолитную конструкцию с контурными стенами, колоннами каркаса турбоагрегата, колоннами подземной части, фундаментами подземной части. К бетонированию первой захватки перекрытия строители планируют приступить в начале июля.

Всего с начала года на Курской АЭС-2 выполнено уже 7 ключевых событий из тринадцати.