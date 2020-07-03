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На Курской АЭС-2 завершена установка колонн каркаса подземной части турбоагрегата энергоблока №2

На Курской АЭС-2 завершена установка колонн каркаса подземной части турбоагрегата энергоблока №2

3 июля 2020, 17:59
Рубрика: Модернизация
Метки: КУРСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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Курская АЭС, Росэнергоатом

Строители выполнили в срок очередное ключевое событие на Курской АЭС-2 – завершили установку двадцати колонн каркаса турбоагрегата с отметки -7,000 до отметки 0,000 в здании турбины энергоблока №2. Работы по устройству колонн специалисты АО «Концерн Титан-2» вели в течение пяти месяцев. Общий объём бетона при сооружении конструкций составил 732 м3, масса арматуры – 96 тонн. 

Колонны каркаса обеспечивают передачу нагрузки от турбоагрегата непосредственно на фундаментную плиту здания. Это позволяет свести к минимуму уровень вибраций, передаваемых от турбоагрегата через фундамент примыкающим конструкциям здания турбины и основанию.

«Помимо колонн каркаса турбоагрегата завершены работы по устройству контурных стен, а также фундаментов подземной части. Общая готовность подземной части турбоагрегата - около 70%», - пояснил первый заместитель директора Курской АЭС по сооружению новых блоков Николай Митрофанов.

Следующим этапом в сооружении каркаса турбоагрегата станет устройство монолитного перекрытия на отметке 0,000, которое имеет жёсткое сопряжение в единую монолитную конструкцию с контурными стенами, колоннами каркаса турбоагрегата, колоннами подземной части, фундаментами подземной части. К бетонированию первой захватки перекрытия строители планируют приступить в начале июля. 

Всего с начала года на Курской АЭС-2 выполнено уже 7 ключевых событий из тринадцати.

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