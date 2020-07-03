На Волжской ГЭС выведен в модернизацию гидроагрегат со станционным № 19, на нем будет полностью заменен гидрогенератор. Обновление оборудования проводится в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Гидрогенератор гидроагрегата № 19 был введен в эксплуатацию более 60 лет назад, к настоящему времени он отработал нормативный срок службы и достиг высокой степени износа. Новый генератор, изготовленный российским концерном «Силовые машины», будет иметь улучшенные технические характеристики, отличаться высокой надежностью. Завершение работ по замене гидрогенератора запланировано на март 2021 года. Обновление гидротурбины не потребуется, поскольку она уже была заменена на новую в 2006 году.

Сегодня на Волжской ГЭС уже заменены 20 турбин и 13 генераторов на 22-х гидроагрегатах. Помимо гидроагрегата № 19, в настоящее время на Волжской ГЭС продолжается замена оборудования гидроагрегатов № 10 и № 18. Программа комплексной модернизации станции предусматривает полное обновление гидроагрегатов, после чего мощность Волжской ГЭС планируется увеличить до 2744,5 МВт. Также в рамках ПКМ будет заменено оборудование открытого распределительного устройства 500 кВ на современное элегазовое оборудование (КРУЭ), обновлены затворы водосливной плотины и другое гидромеханическое оборудование.

Волжская ГЭС является нижней, наиболее мощной ступенью Волжско-Камского каскада и крупнейшей гидроэлектростанцией Европы. Благодаря своим маневренным мощностям, Волжская ГЭС имеет большое значение для обеспечения надёжной работы единой энергосистемы России. Мощность Волжской ГЭС составляет 2671 МВт, среднемноголетняя выработка электроэнергии — 11,5 млрд кВт.ч.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 103 гидротурбины, 81 генераторов, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.