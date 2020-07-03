В специальном разделе официального сайта АО «СО ЕЭС» опубликована отчетная информация о результатах функционирования устройств релейной защиты и автоматики в ЕЭС России в первом квартале 2020 года.

Отчеты сформированы на основании анализа работы более 150 тысяч устройств РЗА на объектах электроэнергетики класса напряжения 110 кВ в соответствии с требованиями Правил технического учета и анализа функционирования устройств релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80. Согласно установленным в документе принципам предоставления данных, результаты работы устройств РЗА сгруппированы по типам оборудования, случаи неправильных срабатываний дополнительно классифицированы по видам организационных и технических причин.

Согласно приведенным данным, за первый квартал 2020 года в ЕЭС России было зафиксировано 8 066 случаев срабатываний устройств РЗА. Число правильных срабатываний составило 7 742 случая или 95,98 % от их общего количества. Максимальное число случаев некорректной работы устройств РЗА связано с непринятием или несвоевременным принятием мер по продлению срока службы или замене аппаратуры РЗА и ее вспомогательных элементов (22,97 %), ошибочными действиями персонала (10,81 %), конструктивными недостатками устройств технологической защиты или дефектами в процессе их изготовления (10,81 %), а также дефектами монтажа (7,21 %). К числу главных технических причин неправильных срабатываний устройств РЗА в отчетный период относились дефекты или неисправности электромеханической аппаратуры (17,30 %), вторичных цепей РЗА (16,88 %), а также физический износ оборудования (13,92 %).

Ранее на официальном сайте АО «СО ЕЭС» были опубликованы отчеты об итогах функционирования устройств РЗА в ЕЭС России в 2019 году.

Основная цель инициативы Системного оператора по открытию общего доступа к результатам функционирования устройств РЗА в масштабах ЕЭС России – содействие организациям электроэнергетики в оценке эффективности используемых систем релейной защиты и автоматики, выявлении и устранении недостатков и характерных причин неправильных срабатываний и выработке оптимальных решений по совершенствованию устройств и комплексов РЗА, имеющих важнейшее значение для поддержания надежности и живучести ЕЭС России.

Публикация сведений о результатах функционирования устройств релейной защиты и автоматики в ЕЭС России на официальном сайте АО «СО ЕЭС» осуществляется на регулярной основе – ежеквартально, а также по итогам календарного года.

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