PNK Group построит на юге Петербурга распредцентр для Fix Price

PNK Group построит распределительный центр для ритейлера Fix Price в индустриальном парке "PNK Парк Шушары-3" на юге Петербурга, сообщает пресс-служба группы.

Площадь центра составит 35,5 тыс. кв. м, в его составе также будут два офисных блока общей площадью 2,3 тыс. кв. м. "Для Fix Price мы будем строить уже пятый объект. Реализованные для компании проекты расположены в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге", - приводятся в сообщении слова управляющего инвестиционным фондом "ПНК Девелопмент" (входит в группу) Дмитрия Пилевина.

Стоимость проекта и сроки его реализации в сообщении не уточняются.

PNK group - российский девелопер промышленных объектов, основана в 2004 году. В портфеле группы 32 индустриальных парка. Введены в эксплуатацию и находятся на разных стадиях строительства объекты общей площадью более 5 млн кв. м в России, Европе и США.

Fix Price управляет сетью магазинов фиксированных цен. Первый магазин был открыт в 2007 году, в настоящее время, по данным сайта сети, она объединяет 3,719 тыс. магазинов более чем в 830 населенных пунктах РФ, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии и Латвии. В структуре ассортимента 30% наименований приходится на продовольственные товары, 52% - на непродовольственные, еще 18% - на косметику и бытовую химию.