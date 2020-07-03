Состоялось подписание государственного контракта на строительство объектов федеральной собственности «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2,3,11,13.1,13.2,15» между ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в Госкорпорацию «Росатом») и АО «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС). Стоимость работ составит 95,7 млрд рублей.

Подрядчику предстоит выполнить дноуглубительные работы в акватории и на подходном канале участка № 2 морского порта Сабетта объемом свыше 20 млн куб. м донного грунта, осуществить строительство ледозащитных сооружений общей протяженностью свыше 4,4 км, а также создать объекты системы обеспечения безопасности мореплавания и пункта пропуска через государственную границу.

Строительство терминала должно быть завершено в 2022 году. Работы будут выполняться в крайне сжатые сроки (период без ледовой навигации в месте проведения работ составляет 60-70 календарных дней в году).

Строительство терминала «Утренний» в морском порту Сабетта позволит увеличить отгрузку углеводородов на экспорт. Работы будут проводиться в рамках освоения Салмановского (Утреннего) газоконденсатного месторождения.

Для справки:

Заказчиком строительства объектов федеральной собственности выступает ФГУП «Гидрографическое предприятие». В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2020 № 1461-р АО «Межрегионтрубопроводстрой» было определено единственным исполнителем работ по строительству объектов федеральной собственности Терминала «Утренний».

«Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» включен в перечень мероприятий федерального проекта «Северный морской путь» в составе национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р.

Госкорпорация «Росатом» является куратором федерального проекта «Северный морской путь» (СМП). В 2018 году был принят федеральный закон, наделяющий госкорпорацию полномочиями в сфере развития и функционирования СМП. Управление Северным морским путем строится на принципе «двух ключей» - за нормативное регулирование отвечает Минтранс России, а за коммерческие и хозяйственные функции - Росатом.

Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн тонн СПГ в год. Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ).

Источник: Пресс-служба ФГУП «Гидрографическое предприятие»