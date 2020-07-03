Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации по направлению «Промышленность». Основной темой обсуждения стали первые итоги реализации мероприятий, заложенных в Общенациональный план по восстановлению экономики. По итогам заседания был сформирован перечень приоритетных инициатив, направленных на поддержку промышленности, импортозамещения и экспорта.

Денис Мантуров отметил важность работы по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

За последние месяцы промышленность, как и другие сферы экономики прошла серьезные испытания. Нам пришлось быстро адаптироваться к новым условиям, во многом непохожим на предыдущие кризисы. Параллельно работе по коронавирусной тематике и удовлетворению ажиотажного спроса на продовольствие мы уделили большое внимание разработке общесистемных и специализированных мер поддержки отраслей. Они в большинстве своем учитывали и те инициативы, которые были выработаны с экспертами на предыдущих заседаниях нашей рабочей группы

- сказал Денис Мантуров.

Среди ключевых мер поддержки отраслей промышленности глава Минпромторга России выделил такие направления работы, как поддержка спроса на промышленную продукцию (как на открытом рынке, так и через госзакупки), сведение к минимуму инвестиционных пауз, импортозамещение, развитие экспорта.

Большинство этих предложений одобрены на совещаниях у Президента, Председателя Правительства и вошли в Общенациональный план по восстановлению экономики. Все они так или иначе ориентированы на решение оперативных и среднесрочных задач по нашим магистральным направлениям в промышленности

- подчеркнул Денис Мантуров.

Более подробно о национальном плане в разрезе промышленности рассказал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

Нацплан принимается на период с июня 2020 года по декабрь 2021 года и синхронизирован с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. В базовом сценарии рост промышленного производства по итогам 2021 года ожидается на уровне 3%, в обрабатывающем секторе – 4%

- отметил он.

По словам Василия Осьмакова, в фокусе внимания Минпромторга России в рамках проекта Нацплана находятся ещё около 30 мероприятий, направленных на запуск нового инвестиционного цикла, улучшение делового климата, ускорение технологического развития экономики и повышение производительности труда, увеличение экспорта, поддержку импортозамещения и диверсификации ОПК, повышение устойчивости социально-экономической системы к эпидемиологическим шокам.

Кроме того, замглавы Минпромторга России рассказал о поддержке системообразующих организаций в период пандемии, а также о запуске второго этапа программы импортозамещения. Поскольку действующие планы в этом году формально заканчиваются, было принято решение подготовить их обновленную версию до 2024 года. Они будут ориентированы в первую очередь на развитие собственного производства ключевых видов оборудования, комплектующих и материалов.

По словам замглавы Минпромторга России, будет проведен анализ критичной для импортозамещения номенклатуры в интересах производства продукции в разрезе постановления № 719, а также корректировка на предмет дублирования номенклатуры готовой продукции и комплектующих.

По итогам заседания рабочей группы был сформирован перечень приоритетных инициатив по поддержке российской промышленности на внутреннем и внешнем рынках. В числе предлагаемых мер – субсидирование обновления парка промышленного оборудования, создание комплекса дополнительных преференций для экспортеров, предоставление налоговых льгот при трансфере технологий и механизмы содействия диверсификации оборонно-промышленного комплекса.