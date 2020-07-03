Филиал «Россети Центр Курскэнерго» совместно с администрациями региона, муниципальных образований проводит активную работу по модернизации систем уличного освещения населенных пунктов Курской области.

С начала текущего года энергетики провели работы по обслуживанию, замене и установке свыше 7500 светоточек в муниципальных образованиях Курской области. До конца года филиал планирует дополнительно взять на обслуживание более 9000 светоточек.

Договоры о техническом обслуживании уличного освещения Курскэнерго заключило с администрациями таких крупных городов области, как Льгов, Обоянь, Рыльск, Щигры.

В Рыльске и Щиграх энергетики заменят соответственно 505 и 400 обычных светильников на светодиодные. Также работники Курскэнерго планируют произвести модернизацию уличного освещения в населенных пунктах Глушковского района, где установят 40 светильников.

В областном центре филиал в рамках договора на оказание услуг с Комитетом ЖКХ г. Курска выполнил ремонт сетей наружного освещения по улицам Звездная, Дейнеки, 1-я Строительная, Энергетиков, Заводская, Сонина.

В реализации проектов уличного освещения задействованы квалифицированные специалисты Курскэнерго. Работы проводятся с соблюдением требуемых сроков и применением современных технических средств. При проведении работ морально устаревшие лампы накаливания и ртутные лампы меняются на современные, светодиодные.

На ранее неосвещенных улицах будут построены новые линии с применением самонесущего изолированного провода (СИП), обладающего повышенными характеристиками безопасности.

Кроме того, в рамках модернизации уличного освещения происходит внедрение систем учета электроэнергии и управления уличным освещением, позволяющих не только контролировать расход электроэнергии, но и составлять гибкие графики автоматического включения света с наступлением вечера.