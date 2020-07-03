«Энергопрорыв» - ежегодный конкурс по поиску и отбору инновационных проектов в сфере интеллектуальной электроэнергетики, который ПАО «Россети» и Фонд «Сколково» проводят с 2013 года для повышения эффективности работы сетевых компаний группы Россети и развития электросетевого комплекса страны.

Лучшие проекты, успешно прошедшие отбор, получат:

куратора в ДЗО ПАО «Россети» для проработки и запуска пилотного проекта в сетевых компаниях по всей стране;

доступ на объекты ДЗО ПАО «Россети» для реализации пилотного проекта и масштабирования;

менторскую поддержку Фонда «Сколково» для развития бизнес-кейса или запуска бизнеса;

доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково», НТИ EnergyNet и других институтов развития;

возможность привлечения инвестиций для роста бизнеса.

Статистика конкурса

9900+ пользователей зарегистрировано на портале конкурса

2200+ анкет инновационных проектов

200+ привлеченных к конкурсу экспертов

30+ реализованных пилотных проектов в ПАО "Россети"

15+ стартапов масштабируют свои продукты в ПАО "Россети"