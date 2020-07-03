Изобретатель ветротурбины Хенрик Стисдал
3 июля 2020, 15:55
Рубрика: Мероприятия
Метки: СКОЛКОВО, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2020
«Энергопрорыв» - ежегодный конкурс по поиску и отбору инновационных проектов в сфере интеллектуальной электроэнергетики, который ПАО «Россети» и Фонд «Сколково» проводят с 2013 года для повышения эффективности работы сетевых компаний группы Россети и развития электросетевого комплекса страны.
Лучшие проекты, успешно прошедшие отбор, получат:
Статистика конкурса
Подать заявку и узнать подробности конкурса можно на сайте https://gridology.ru/
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