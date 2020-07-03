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Срок подачи заявок на конкурс "Энергопрорыв-2020" продлен до 20 июля 2020 года!

Срок подачи заявок на конкурс Энергопрорыв-2020 продлен до 20 июля 2020 года!

3 июля 2020, 15:55
Рубрика: Мероприятия
Метки: СКОЛКОВО, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2020

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«Энергопрорыв» - ежегодный конкурс по поиску и отбору инновационных проектов в сфере интеллектуальной электроэнергетики, который ПАО «Россети» и Фонд «Сколково» проводят с 2013 года для повышения эффективности работы сетевых компаний группы Россети и развития электросетевого комплекса страны.

 

Лучшие проекты, успешно прошедшие отбор, получат:

  • куратора в ДЗО ПАО «Россети» для проработки и запуска пилотного проекта в сетевых компаниях по всей стране;
  • доступ на объекты ДЗО ПАО «Россети» для реализации пилотного проекта и масштабирования;
  • менторскую поддержку Фонда «Сколково» для развития бизнес-кейса или запуска бизнеса;
  • доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково», НТИ EnergyNet и других институтов развития;
  • возможность привлечения инвестиций для роста бизнеса.

 

Статистика конкурса

  • 9900+ пользователей зарегистрировано на портале конкурса
  • 2200+ анкет инновационных проектов
  • 200+ привлеченных к конкурсу экспертов
  • 30+ реализованных пилотных проектов в ПАО "Россети"
  • 15+ стартапов масштабируют свои продукты в ПАО "Россети"

 

Подать заявку и узнать подробности конкурса можно на сайте https://gridology.ru/

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