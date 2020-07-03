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Стартовал капремонт участка трассы А-401 на Камчатке

Стартовал капремонт участка трассы А-401 на Камчатке

3 июля 2020, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Фото: ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Фото: ФКУ ДСД «Дальний Восток»

инфраструктура, дороги

В Камчатском крае приступили к работам по капитальному ремонту на участке федеральной трассы А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» с 13-го км по 35-й км. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток» в пятницу, 3 июля.

По информации пресс-службы Управления дорог, сейчас на участке протяженностью 21 км идут работы по расчистке полосы отвода. В рамках капремонта здесь планируют устроить земляное полотно из дренирующих грунтов, водосбросы и дорожную одежду, а также отремонтировать 27 водопропускных труб и построить четыре новые. Для повышения уровня безопасности установят 37 светофоров, 24 автобусных остановки и осевое барьерное ограждение для разделения встречных потоков. В результате отремонтированный участок будет соответствовать II категории, а количество полос увеличится с двух до четырех.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2021 года.

Добавим, что капремонт на участке трассы А-401 выполняет подрядная организация ООО «УСТОЙ-М».

 

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