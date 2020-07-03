В Иркутской области отремонтируют мост через реку Тарму

Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта сооружения. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Мост протяженностью 47,34 м расположен на км 179+043 автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный Якутск - в 10 км от поселка Тарма. Переход построен в 1978 году по проекту Иркутского филиала «ГипродорНИИ». Недавнее обследование выявило аварийное состояние моста, вызванное множеством повреждений и дефектов. В связи с этим было принято решение о проведении капитального ремонта сооружения.

Для обеспечения долговечности его конструкций и соответствия нормативным документам по безопасности движения необходимы переустройство береговых опор и демонтаж всех балок пролетных строений. Эти решения требуют полного переустройства мостового полотна, организации водоотвода в продольные металлические лотки на фасаде перехода и служебных проходов.

Проектом капитального ремонта, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрены замена слабых грунтов и переустройство береговых опор моста, забивка на береговых опорах нового ряда свай со стороны пролетных строений, устройство новых капителей, ригелей, подфермиников и шкафных стенок на береговых и новых подфермеников на промежуточных опорах, замена крайних балок всех пролетных строений, устройство новых швов омоноличивания балок и новых крайних монолитных участков.

Кроме того, над средними балками пролетных строений будет устроена плита усиления, также выполнят новые деформационные швы, проложат мостовое полотно и дорожную одежду на подходах к мосту, установят новое металлическое барьерное ограждение и выполнят иные необходимые работы.

Движение автотранспорта на период капитального ремонта будет осуществляться по правой полосе автомобильной дороги в город Братск, расположенной параллельно этому участку. Для этого здесь оборудуют два временных съезда, установят временные средства организации дорожного движения и ограждающие устройства на подъезде к месту строительства.

Проект работ подготовлен ООО «СметаПлюс». Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства». Финансирование планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета.

Фото: Росавтодор