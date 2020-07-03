В Уварове появилась современная электролаборатория

«Тамбовская сетевая компания» приобрела современную передвижную электролабораторию на базе автомобиля ГАЗ-27057. Комплект оборудования лаборатории предназначен для прожига дефектной изоляции силовых кабелей, что позволяет с высокой точностью определить место повреждения кабелей 0,4-10 кВ. Также оборудование может использоваться для профилактических испытаний электрических кабелей и электрооборудования. В состав лаборатории входит автономный источник питания ELEMAX SH1 1000-R, блок высоковольтных испытаний АИП-70, блок прожига Powtran P19200 30 кВ, генератор импульсов ГИ/2000.

Все необходимые подготовительные работы проведены, персонал прошёл обучение и готов к работе с оборудованием лаборатории. Сейчас она находится на базе Уваровского филиала АО «ТСК», но при необходимости может перемещаться по всей области. Напомним, что в прошлом году аналогичное оборудование «ТСК» закупила для Котовского производственного участка Рассказовсокого филиала. Тогда специалисты АО «ТСК» познакомили с работой лаборатории котовских школьников, которые посетили объекты «Тамбовской сетевой компании» в рамках образовательной профориентационной экскурсии.

Стоит отметить, что благодаря данному приобретению уже удалось значительно снизить аварийность на электросетях и более качественно составлять программу текущих ремонтов электросетевого хозяйства и оборудования.