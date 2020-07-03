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В Вилючинске Камчатского края построят детский сад за 752 млн рублей

В Вилючинске Камчатского края построят детский сад за 752 млн рублей

3 июля 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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Новый детский сад построят в жилом районе Рыбачий в городе Вилючинск Камчатского края. Он будет рассчитан на 260 воспитанников, сообщает RosTender.info
В состав здания войдут 3 блока групповых, 1 блок с бассейном и 1 хозяйственно-административный с физкультурным залом. В детском саду также оборудуют лифты, музыкальный зал, душевые.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края объявил тендер на строительство объекта. Предложения от подрядчиков принимают до 13 июля. Итоги конкурса станут известны в этот же день. С подрядчиком заключат контракт на 752 млн рублей. Средства направят из бюджета Вилючинского городского округа.

 

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