В 2020 года капитально отремонтируют 125 км альтернативных бесплатных участков трассы М-4 «Дон», которые идут параллельно основному ходу дороги внутри населенных пунктов. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Так, в Липецкой области старое направление трассы М-4 «Дон» отремонтируют в г. Елец, с. Становое с 351-го км по 401-й км, в г. Задонск и с. Хлевное с 414-го км по 464-й км. В Тульской области ремонт запланирован на участке с 235-го км по 260-й км в Богородицке.

Кроме того, ремонтные работы ведутся на бесплатном участке основного хода дороги с 464-го км по 479-й км (московского направления) в Воронежской области.

В результате работ у жителей указанных населенных пунктов появится обновленная дорога, соответствующая современным нормам безопасности и превосходящая по характеристикам предыдущую. «Ведь капитальный ремонт представляет кардинальное переустройство дороги. На участках заменят основание, полностью поменяют дорожную одежду. Для капитального покрытия используют щебеночно-мастичный асфальтобетон с высокими эксплуатационными характеристиками - его также используют при строительстве взлетных полос аэродромов», - отмечают в «Автодоре».

Также на ремонтируемых участках нанесут разметку, установят знаки, светофоры и остановки.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в этом году планируют отремонтировать более 40 км трассы М-4 «Дон».

Фото: ГК «Автодор»