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Фонд Науки и Образования Болгарии приглашает принять участие в научных конференциях

Фонд Науки и Образования Болгарии приглашает принять участие в научных конференциях

3 июля 2020, 10:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Фонд Науки и Образования Болгарии и его партнеры (Академия наук и Союз ученых Болгарии) приглашают принять участие в научных конференциях, которые пройдут в 2020 году в Выставочном центре ФЛОРА, Бургас, Болгария.

В связи с распространением коронавируса, участники конференций могут представить свои доклады и презентации как лично, так и онлайн.

Онлайн участники могут представить устные и стендовые доклады; они получат все печатные материалы (программа, сертификат и т.д.) мероприятия, статьи будут опубликованы в сборнике материалов.

Статьи, представленные в виде устных и стендовых докладов, будут опубликованы в журналах International Scientific Publications.

Контакты организаторов: ссылка.

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