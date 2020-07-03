Фонд Науки и Образования Болгарии и его партнеры (Академия наук и Союз ученых Болгарии) приглашают принять участие в научных конференциях, которые пройдут в 2020 году в Выставочном центре ФЛОРА, Бургас, Болгария.

В связи с распространением коронавируса, участники конференций могут представить свои доклады и презентации как лично, так и онлайн.

Онлайн участники могут представить устные и стендовые доклады; они получат все печатные материалы (программа, сертификат и т.д.) мероприятия, статьи будут опубликованы в сборнике материалов.

Статьи, представленные в виде устных и стендовых докладов, будут опубликованы в журналах International Scientific Publications.

Контакты организаторов: ссылка.