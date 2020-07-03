Стороны обсудили развитие электросетевого комплекса региона, подготовку к отопительному сезону, а также функционирование филиала «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» в условиях осложненной эпидемиологической обстановки.

- Подготовка филиала «Владимирэнерго» к надежному функционированию в период зимнего максимума нагрузок идет в точном соответствии с утвержденным графиком. Глава компании «Россети» Павел Ливинский поставил задачу вне зависимости от внешних обстоятельств выдержать все сроки подготовки к отопительному периоду. Безопасность работы сотрудников в условиях пандемии – приоритетная задача «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» наравне с надежным электроснабжением потребителей. На производстве соблюдаются все санитарные правила и регламенты безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - подчеркнул Игорь Маковский.

С начала года сотрудники электросетевого комплекса отремонтировали более 1100 километров воздушных линий электропередачи, заменили 584 опоры ЛЭП. Произведен ремонт 261 трансформаторной подстанции, выполнена расчистка более 1040 га трасс воздушных линий электропередачи.

Также, в рамках встречи стороны обсудили ход реализации «дорожной карты» соглашения о взаимодействии областной администрации и сетевой компании в сфере развития электросетевого комплекса региона. В частности, обсуждались вопросы, касающиеся выполнения программы цифровой трансформации электросетевого комплекса, консолидации электросетевых активов области.

Владимир Сипягин поблагодарил Игоря Маковского за эффективную работу в части развития и модернизации электросетевого комплекса региона, перевода его на современный высокотехнологичный формат работы. Глава региона отметил готовность и далее развивать взаимодействие с «Россети Центр» - управляющей организацией «Россети Центр и Приволжье», в том числе – в рамках действующего Соглашения, что будет способствовать обеспечению качественно нового уровня электроснабжения и дальнейшему социально-экономическому развитию Владимирской области.