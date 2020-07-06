Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочую поездку в г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, где ознакомился с промышленными предприятиями региона и провёл двустороннюю встречу с Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.

Глава Минпромторга России посетил производственную площадку предприятия «Севкаврентген-Д», которое специализируется на производстве широкого спектра медицинского рентгеновского оборудования. С 2008 года на предприятии начата полная модернизация и техническое перевооружение, внедрены современные цифровые и инновационные технологии. Установлено оборудование с ЧПУ, программные продукты для проектирования и автоматизации производственных и финансовых процессов, для создания инфраструктуры хранения данных и документооборота. Денис Мантуров осмотрел цех станков с числовым программным управлением и сборочный цех рентгеновского оборудования. Министр высоко оценил производственные мощности завода.

Это современное производство при том, что его история насчитывает более 60 лет. Что очень важно, на «Севкаврентген-Д» есть собственное конструкторское бюро, и все разработки осуществляются предприятием самостоятельно - это касается и программного обеспечения, и схемотехнических решений оборудования. Кстати, предприятие получило господдержку на сумму более 150 млн рублей в рамках программы ФРП «Противодействие эпидемическим заболеваниям. Предприятие уже присутствует в странах ближнего зарубежья, теперь планируем помогать ему в выходе на рынки дальнего зарубежья, в том числе в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а также через систему торговых представительств

- прокомментировал Денис Мантуров.

В ходе рабочей поездки Министр провёл двустороннюю встречу с Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. Одной из ключевых тем для обсуждения стала реализация инвестиционного проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарской Республике.

До конца 2023 года рассчитываем получить готовый продукт с Тырныаузского месторождения

- отметил глава Минпромторга России по итогам встречи.

В ходе рабочей поездки Денис Мантуров ознакомился с выставочной экспозицией продукции промышленных предприятий региона. Глава Минпромторга России отметил, что основными статьями поставок из Республики на внешние рынки являются продовольственные товары, а также металлы и изделия из них. Он обратил особое внимание, что доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объёме экспорта Республики составляет практически 100%. Министр напомнил, что рост экспорта несырьевой неэнергетической продукции является одной из приоритетных национальных целей развития, отраженных в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт».

Республика уже имеет необходимый задел в части экспорта несырьевой неэнергетической продукции, теперь важно наращивать и усиливать позиции в этих сегментах. Мы, в свою очередь, окажем необходимую поддержку, в том числе по линии торговых представительств России за рубежом и Российского экспортного центра. Совместно с РЭЦ, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», нами была сформирована Единая система продвижения экспорта. На данный момент она охватывает 16 торговых представительств, где были созданы группы поддержки экспорта. С момента их запуска и до настоящего времени, в тесном взаимодействии с регионами, заключено 44 внешнеторговых контракта на общую сумму 79 млн долларов США

- отметил Денис Мантуров.

Он также добавил, что в 2020 году, в условиях пандемии коронавируса, Минпромторг России дополнительно запустил платформу поддержки экспортеров на базе оперативного штаба Минпромторга России по координации работы и выработке стратегических подходов к продвижению российской продукции на внешние рынки. С момента запуска платформы ей воспользовались уже около 2 тысяч экспортеров, и Денис Мантуров пригласил экспортно ориентированные компании Кабардино-Балкарской Республики также присоединиться к этой работе.

В свою очередь Казбек Коков поблагодарил главу Минпромторга России за внимание и поддержку, оказываемые региону: