Решение Датского энергетического агентства (ДЭА) разрешить Nord Stream 2 AG (оператор проекта) использовать суда с якорным позиционированием на незаконченном участке "Северного потока - 2" позволит задействовать трубоукладчик "Фортуна", что может существенно ускорить завершение строительства. Технически теперь трубопровод может быть достроен в этом году, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В настоящий момент в немецком порту Мукран (пункт снабжения Северного потока - 2") находятся два судна, которые имеют техническую возможность достроить оставшиеся 120 км трубопровода (сам проект завершен на 93%) на территории Дании. До недавнего времени только трубоукладчик "Академик Черский" имел право вести работы на этом участке.

"Это позитивное для проекта решение, так как оно расширяет перечень судов, допущенных к работам и соответственно позволяет ускорить и оптимизировать работы. В принципе у Дании не было особых причин отказать в допуске якорных судов. Они использовались при строительстве датского участка "Северного потока". Но в силу высокой политизации вопроса быстрый ответ датчан может быть элементом ассимитричного ответа на вмешательство США в энергетическую политику ЕС", - сказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Это решение должно дать "Газпрому" больше операционной гибкости. Потенциально дает возможность достроить трубу в этом году с учетом имеющихся в его распоряжении судов - "Академика Черского" и "Фортуны", - добавил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По подсчетам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, при самых благоприятных условиях строительство может быть теперь завершено за 2 месяца. "Но это в идеале. Все равно ему нужно будет останавливаться, принимать трубы, погода может быть неблагоприятная. Где-то 2-3 месяца, может чуть больше", - заметил аналитик.

Он также отметил, что скорость прокладки трубопровода "Академиком Черским" составляет около 2 км в сутки, а у "Фортуны" в два раза меньше - порядка 1 км в день. Учитывая, что сейчас не достроено порядка 46 км первой нитки и 70-80 км другой, то "логично было бы "Газпрому" поставить "Академика Черского" на более длинный участок, а "Фортуну" на более короткий. Как раз примерно одновременно и завершат", - сказал Юшков.

Санкционный туман

Эксперты отмечают, что возможность ускоренного строительства может потребоваться "Газпрому" из-за риска принятия новых санкций против проекта, но какие именно меры могут принять США и каковы будут их последствия - пока не ясно. "Теперь главный риск - это санкции со стороны США. "Газпром", вероятно, теперь будет стремиться завершить проект как можно быстрее, чтобы снизить риски новых санкций", - считает Мариниченко.

Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности сказал, что пока рано говорить о сроках начала возобновления строительства. По его мнению, отсутствие информации об этом со стороны "Газпрома" логично и оправданно, "поскольку проект является объектом фактически военной агрессии со стороны США. Режим максимально возможной информационной тишины оправдан и даже необходим", - рассуждает эксперт.

Юшков также заметил, что у "Газпрома" нет экономической необходимости спешить с завершением проекта, так как он сейчас живет в условиях низкого спроса в Европе, в том числе из-за теплой зимы.

"Газпром" планирует запустить "Северный поток - 2" только в первом квартале 2021 года из-за того, что обязательные объемы прокачки газа через Украину тогда сократятся до 40 млрд кубометров. Может и вырасти спрос в Европе, особенно если будет холодная зима. В этом смысле сейчас компании торопиться некуда. С другой стороны "Газпрому" нужно иметь возможность ускоренно построить газопровод, так как нельзя исключать ведение новых санкций США. Дело в том, что пока не понятно, что именно они могут придумать", - подытожил эксперт.

Фото: © Nord Stream 2/Aксель Шмидт