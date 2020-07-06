Сотрудники астраханского филиала «Россети Юг» выполнили временный демонтаж и монтаж высоковольтной линии электропередачи для прохода двух плавучих кранов, следующих к месту проведения капитального ремонта моста через реку Царев в Советском районе Астрахани.

Для пропуска крупногабаритных кранов, предназначенных для ремонта Милицейского моста в Астрахани, специалисты Центрального района электрических сетей и службы высоковольтных линий астраханского филиала «Россети Юг» временно демонтировали воздушный переход двухцепной ЛЭП 6 кВ через реку Царев в Советском районе.

Высота каждого плавучего крана составляет более 40 и 50 метров, а расстояние от кромки воды до нижних проводов ЛЭП - 8,5 метра, чего было недостаточно для прохождения массивной спецтехники.

Сотрудники электросетевой компании оперативно демонтировали шесть проводов, протяженностью порядка 300 м каждый, и опустили их по фарватеру на глубину около 5 метров. После завершения прохода плавучей техники произведен монтаж линии.

Операция потребовала особой слаженности и взаимодействия Оперативно-диспетчерской службы и Центра управления сетями астраханского филиала «Россети Юг» с органами местного самоуправления, предприятием, ведущим реконструкцию Милицейского моста. Напомним, Милицейский мост в Астрахани сегодня - жизненно важный объект инфраструктуры города, связывающий Советский район областного центра с поселком Советский, а также жителей Камызякского района области с городом.