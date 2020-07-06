Как только в Москве был отменен режим самоизоляции, редакция портала RusCable.Ru стала возвращаться в привычный режим работы с очными встречами с представителями отрасли. Участником первой встречи стала Ольга Другова, коммерческий директор компаний «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг». Корреспондент портала Елизавета Коробкова провела большое интервью «Качество финального продукта зависит от всех участников рынка». Их главным производственным профилем является изготовление ПВХ-пластикатов для кабельной промышленности, а также других компаундов на основе полиэтилена, полипропилена, термоэластопластов. Как эксперт в этой области, она подробно рассказала нам о том, как сейчас обстоят дела в ПВХ-отрасли, с какими проблемами сталкиваются производители, откуда появился контрафакт и зачем выходить на экспортный рынок.

Ранее, Ольга Другова уже принимала участие в одном из эфиров шоу RusCable Live. Выпуск снимался в первые дни эпидемии COVID-19 в России, в пору, когда игроки рынка еще слабо представляли – что ждет всех впереди. Тогда, Ольга рассказала об успешном развитии на производстве сразу нескольких направлений работы: продукции пониженной пожароопасности, меланонаполненных материалов и продукции выпускаемой согласно директиве европейской конвенции по экологической безопасности. Также была представлена одна из новинок холдинга – компаунд, который может перерабатываться на каждом из участков с более низкой температурой, что позволяет кабельному заводу экономить до 15% электроэнергии. Подробнее вы можете узнать из записи эфира ниже, после чего провести параллели с актуальным интервью. Что изменилось в отрасли, чего ждали ведущие специалисты и чем все в итоге обернулось?

История предприятий «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг» началась в 2003 году в городе Дорогобуж, Смоленская область. За годы развития производства было осуществлено полное переоснащение предприятия новыми высокотехнологичными экструзионными линиями. В лабораториях заводов ведется разработка и внедрение в производство материалов на основе полиэтилена, полипропилена и других термопластов. В научно−исследовательском центре, созданном при ООО «Полимерпласт» в настоящее время работают доктора наук, кандидаты наук и целый ряд выпускников ведущих химических университетов России. В НИЦ завода ведутся непрерывные изыскания по разработке инновационных рецептур. Все кабельные пластикаты производства ООО «Полимерпласт» отличаются высокой технологичностью и стабильными показателями физико−механических свойств, термостабильностью, удобны в переработке на различном кабельном оборудовании. Подробнее о предприятии и его истории вы можете узнать из поездки RusCable.Ru на производство в 2019 году, о котором мы не только писали, но и снимали репортаж.