Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин в пятницу, 3 июля. Участники совещания рассмотрели вопросы реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе – федеральной программы по стимулированию жилищного строительства.

В центре внимания – ситуация по вводу жилья.

«По данным Единой информационной системы жилищного строительства в стадии строительства находится более 99 млн кв. м жилья. По 35 млн кв. м предусмотрено использование счетов эскроу. Переход на проектное финансирование в целом по стране состоялся», - отметил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Он напомнил, что год назад началась реформа, согласно которой привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов допускается только с использованием счетов эскроу.

На начало июня несколько регионов достигли 40% установленных целевых значений показателя по вводу жилья 2020 года, со значительным перевыполнением плана идет город Севастополь. Однако, в восьми регионах наблюдается снижение объемов ввода жилья на 40% и более к аналогичному периоду прошлого года. Это критическая цифра, поэтому с отстающими министерство проведет индивидуальные консультации в режиме ВКС, чтобы оказать необходимую организационную помощь, акцентировал министр.

Министр напомнил о потенциале развития ИЖС. На поддержку сельской ипотеки Минстрой России направляет полмиллиарда рублей из собственных лимитов. На выходе – и программа ИЖС, подготовленная ведомством.

Участники штаба также подробно рассмотрели реализацию программы по стимулированию жилищного строительства.

В программе «Стимул» участвуют 52 региона. Возводится 186 объектов. Кассовое исполнение программы составляет 19% (5 млрд 240 млн рублей) от общего объема выделенных средств (27,8 млрд рублей). Это лучше, чем год назад, но вопросы к финансовой дисциплине остаются. Финансирование должно быть ритмичным, согласно утвержденному графику платежей (ежемесячно, ежеквартально), а не одномоментным – единой суммой в конце года.

Сейчас контрактация по объектам составляет 91%: заключены контракты по 169 объектам, пять объектов уже введены в эксплуатацию (два объекта в Чеченской Республике и по одному в Республике Мордовия, Рязанской и Кировской областям).

В общей сложности мероприятия программы позволят простимулировать ввод в эксплуатацию в 2020 году семь миллионов квадратных метров жилья.

С 8 по 24 июля Минстрой России будет принимать заявки регионов на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства на 2021-2024 годы, сообщил министр.

Он отметил, что отныне программа «Стимул» будет формироваться сразу на четыре последующих года. «Эта мера полностью отвечает запросам, которые поступали в адрес министерства от регионов», - подчеркнул глава Минстроя России.

Заявка включает перечень проектов жилищного строительства с потенциальным объемом вводимого жилья в рамках таких проектов и предложения по строительству объектов. Решение о софинансировании будет приниматься после рассмотрения документов Президиумом (штабом) по региональному развитию.

На штабе также рассмотрели ход программы расселения аварийного жилья. На 1 июня благодаря программе жилищные условия улучшили более 74 тыс. человек, расселен один миллион 215 тыс. кв. м аварийного жилья.