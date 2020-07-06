Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 состоялась 6 июля на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края. Государственным заказчиком ледокола является Госкорпорация «Росатом», застройщиком - ФГУП «Атомфлот», ССК «Звезда» - единственный исполнитель данного контракта.

Согласно условиям контракта ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

«Госкорпорацией «Росатом» поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу проекта 10510 названия «Россия», - сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В атомном ледокольном флоте существует преемственность в названиях судов, а также сложившаяся традиция, в соответствии с которой атомным ледоколам присваиваются имена по названиям географических объектов. Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики».

Напомним, 23 апреля в Мурманске и Владивостоке состоялось дистанционное подписание контракта на строительство атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 между ФГУП «Атомфлот» и ООО «СКК «Звезда».

Строительство атомного ледокола проекта 10510 будет реализовано дальневосточным судостроительным комплексом «Звезда» на основании распоряжения Правительства РФ от 27 марта 2019 года № 538-р «Об определении ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» единственным исполнителем по строительству ледокола «Лидер».

Для справки:

Атомный ледокол «Лидер» построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро «Айсберг». На судне будет установлена ядерная энергетическая установка РИТМ-400. Она разработана предприятием Госкорпорации «Росатом» — АО «ОКБМ Африкантов».

Основные характеристики атомного ледокола проекта 10510: мощность - 120 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина - 209 метров; ширина - 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) - 4 метра; водоизмещение: при осадке по КВЛ — около 69 700 тонн.

Состав основного оборудования энергетической установки: ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый; система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.

Эксплуатацию единственного в мире атомного ледокольного флота осуществляет предприятие Госкорпорации «Росатом».

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края Консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть».

Источник: Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»