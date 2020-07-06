Ставропольский "Завод Атлант" запустил производство комплектующих для отечественной авиационной и космической техники, сообщила пресс-служба министерства промышленности, энергетики и связи региона.

"Производство новых моделей радиочастотных соединителей было освоено в 2020 году на ПАО "Завод Атлант" в городе Изобильном. Разработка новых разъемов для высокоскоростной передачи электрических сигналов проводилась в рамках опытно-конструкторской работы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего предприятие разработало более 150 типоконструкций вилок, розеток и адаптеров с диапазонами частот до 32 ГГц. Новая линейка радиочастотных соединителей создана специально для монтажа как под отечественные, так и под импортные платы, кабели и панели приборов.

"Новые модели сверхвысокочастотных разъемов разработаны с учетом высоких требований качества, устойчивости к воздействию внешней среды, ударных и вибрационных нагрузкок для бесперебойной работы в авиационной, космической аппаратуре, железнодорожном оборудовании и автомобильной электронике", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрия Макаркина.

Отмечается, что разработанная линейка радиочастотных соединителей уже поставляется на отечественные рынки для использования в гражданской и военной технике.