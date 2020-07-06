О ситуации с электроснабжением в Краснодарском крае

Минэнерго России ведется разработка дополнительных мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Краснодарского края независимо от повышенных температур.

В рамках оперативного реагирования на текущую ситуацию в регионе задействованы дополнительные резервные источники электроэнергии.

Ведомством даны поручения АО «НЭСК-электросети» и ПАО «Кубаньэнерго» в предоставить план мероприятий по доведению технического состояния оборудования до нормативных значений. Компаниям также указано о необходимости улучшения качества информирования населения о текущей ситуации, как по горячим линиям, так и в рамках информирования на официальных ресурсах.

Для разрешения ситуации с нарушением электроснабжения части потребителей уже реализуется строительство подстанции напряжением 110 кВ «Ангарская», которая позволит существенно повысить надежность электроснабжения потребителей северо-восточных районов города Краснодара и оптимально перераспределить нагрузку на электросетевую инфраструктуру. В рамках реализации проекта также запланирована модернизация действующих подстанций и строительство новых участков линий электропередачи.

Минэнерго России проводится работа по подробному анализу технико-экономических и иных показателей функционирования территориальных сетевых организаций. По результатам такого анализа будут приняты регуляторные решения, в том числе по необходимости ужесточения критериев отнесения к территориальным сетевым организациям.

В настоящее время Минэнерго России внесен проект акта Правительства Российской Федерации, направленный на изменение критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в частим уточнения формы владения объектами электросетевого хозяйства.

Ситуация находится на особом контроле.