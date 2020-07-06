Программа TechExplorer объявляет второй набор

TechExplorer - это онлайн-программа Фонда “Сколково” для стартапов по развитию продукта технологических компаний в области Deep Tech по трекам AI и Big Data. Программа поможет стартапам получить поддержку экспертов и бизнес-менторов, доработать продукт, привлечь инвестиции, получить новых заказчиков, и выйти на международные рынки.

Участие в программе могут принять стартапы, которые:

Зарегистрированы как юридическое лицо Работают в сфере AI и BigData Имеют готовый продукт или MVP Сформировали команду как минимум из трех участников по основным компетенциям (A-players) Готовы посвятить свое основное время учебе на время программы

Программа онлайн-интенсива TechExplorer делится на 4 основных модуля, посвященных темам: Customer / Product Development, Business Model & Product Design Sprint, Market Research, Technology. В рамках блоков участники встретятся с менторами и посетят мастер-классы экспертов по каждой из тем.

Сергей Ходаков, операционный директор Кластера информационных технологий Фонда "Сколково", директор программы TechExplorer: “В основе технологической компании лежит способность сформировать видение продукта, проектировать, создавать и масштабировать решение, при этом критическим фактором развития компаний является невосполнимый ресурс – время. Роль программы - с привлечением внешних менторов и экспертов, помочь технологическим компаниям оперативно сформировать видение развития продукта и форсировать его коммерциализацию, сократить время и ускорить развитие компании за счет привлечения дополнительной технологической и бизнес экспертизы.”

Со стартапами будут работать более 50 менторов, которые являются потенциальными заказчиками, инвесторами, и технологическими экспертами. Менторы помогут участникам доработать технологию, проработать вопросы, связанные с развитием клиента и выходом на новые рынки. Эксперты “Сколково” проконсультируют в области интеллектуального права, помогут в доработке финансовой модели и составлении инвестиционного меморандума, сориентируют стартапы о возможных государственных мерах поддержки.

Павел Кривозубов, старший проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда "Сколково", руководитель программы TechExplorer: “Мы сформировали профессиональное сообщество экспертов, которые обладают уникальными компетенциями в бизнесе и технологиях. В состав менторов входят представители крупнейших российских и зарубежных предприятий, которые могут являться потенциальными заказчиками для участников программы, а также представители российских и международных инвестиционных фондов, которые оценивают компании с точки зрения привлечения инвестиций о общаются на предмет инвестирования в проект. Имеем уже много положительных отзывов о качестве менторской панели, так как подбираем менторов с учётом специфики продукта и бизнеса компаний-участников”.

В течение всех 4 модулей, участники будут работать над своими презентационными навыками, чтобы выступить перед приглашенными представителями венчурных фондов и бизнес-ангелами на завершающем программу Демо-дне.

Резиденты, успешно закончившие программу, отправятся в ноябре 2020 года на WebSummit в Лиссабон.

Партнеры программы: Технопарк «Сколково», Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Центр интеллектуальной собственности «Сколково», Skolkovo Ventures и Инновационный центр Ай-Теко.

Программа является платной. Подать заявку и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте https://techexplorer.sk.ru/ .

Контактная информация:

Пресс-служба Фонда «Сколково»

Александра Барщевская

Фонд «Сколково»

Пресс-секретарь

E-mail: ab@sk.ru

PR-менеджер проекта

Алина Пронина

Тел.: +7 916 188 32 84

E-mail: techexplorer@sk.ru

Сайт: https://techexplorer.sk.ru/