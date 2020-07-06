Россети Сибирь проводит День открытых дверей

Группа компаний «Россети» приглашает своих партнеров на День открытых дверей. Впервые традиционное мероприятие пройдет в формате онлайн-вебинара.

16 июля 2020 года с14:00 часов (по красноярскому времени) и до 16:00 пройдет онлайн-вебинар «День открытых дверей Россети Сибирь», посвященный вопросам организации закупочной деятельности энергокомпании для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур.

На встрече речь пойдет о закупочной деятельности Россети Сибирь в целом, о планировании закупок на 2021 год, об основных показателях закупочной деятельности компании по итогам 2019-2020 гг и частых ошибках участников закупок. Гостей онлайн-мероприятия также ознакомят с основными изменениями законодательства РФ в сфере закупочной деятельности.

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Идентификатор конференции: 1577027

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