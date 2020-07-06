Словенский государственный системный оператор Elektro-Slovenija, d.o.o. (ELES), подписал три контракта общей стоимостью € 59,5 млн. с хорватским энергохолдингом Dalekovod.

В рамках первого контракта предусматривается строительство в Словении двухцепной ВЛ 400 кВ Цирковце (Cirkovce) – Пинче (Pince) протяженностью 80 км. Сооружение ВЛ 400 кВ Цирковце – Пинче позволит подключить действующую ПС 400 кВ Цирковце к одной из цепей действующего 400 кВ двухцепного трансграничного соединения Хевиз (Heviz) Венгрия – Зерявинец (Zerjavinec) Хорватия. Проект строительства ВЛ 400 кВ Цирковце – Пинче также является одним из 19 энергетических проектов, финансируемых в рамках программы восстановления словенской экономики после пандемии COVID-19.

В рамках второго контракта предусматривается реконструкция межгосударственной ВЛ 220 кВ Цирковце – Зерявинец между энергосистемами Сербии и Хорватии. Проекты, предусмотренные контрактами, будут реализовываться словенской компанией Dalekovod Ljubljana, являющейся дочерней компания энергохолдинга Dalekovod, в партнерстве с энергокомпаниями Elektrotehna Elex и C&G.

После реализации проекта Словения получит два новых трансграничных соединения с Венгрией* и Хорватией. В прошлом году Еврокомиссия в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF) выделила словенскому системному оператору ELES грант в размере € 48,2 млн. на проект строительства трансграничного соединения между Словенией и Венгрией, ориентировочная стоимость сооружения которого составит € 102,5 млн. Работы по строительству ВЛ 400 кВ Цирковце – Пинче и ВЛ 220 кВ Цирковце – Зерявинец планируется начать во второй половине 2020 г.

В соответствии с третьим контрактом Dalekovod выполнит подготовительные работы в рамках проекта реконструкции двухцепной ВЛ 400 кВ Беричево (Beričevo) – Окрогло (Okroglo) протяженностью 32,5 км. Работы по всем трем проектам планируется завершить к 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

* В настоящее время венгерская и словенская энергосистемы не имеют электрических связей.