АО «Мособлэнерго» полностью восстановило электроснабжение в дачных посёлках Наро-Фоминского района. Причиной технологических нарушений стал грозовой фронт, который прошёл на территории района в пятницу 3 июля 2020 года. Работники «Мособлэнерго» трудились в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение потребителей.



В пятницу, 3 июля, в районе деревни Мишуково во время грозового фронта были зафиксированы повреждения на воздушной линии 10 кВ. От этой линии питаются частные дома СНТ «Романтика» и «Лесное», в которых потребители не проживают круглогодично. Восстановлением воздушной линии занимались 18 аварийно-ремонтных бригад из Одинцовского, Красногорского, Мытищинского, Раменского, Павлово-Посадского, Домодедовского филиалов компании. Технологические нарушения устраняли 72 работника, было привлечено 27 единиц специальной техники.



После включения сетей, которые находятся на балансе предприятия, частные участки сетей по разным причинам, в том числе безопасность потребителей, находились некоторое время под отключением. Работники АО «Мособлэнерго» подключали эти сети с помощью передвижных электростанций методом обратной трансформации. Для электроснабжения потребителей было задействовано 10 станций суммарной мощностью 4100 кВт.



Восстановительные работы осложнялись труднодоступностью многих участков поврежденной линии. Бригады «Мособлэнерго» не имели возможности подъехать к месту работы по причине заболоченности местности, образовавшейся в результате проливных дождей. Многие работы пришлось проводить без применения механизации и автотранспорта, с доставкой материалов и оборудования вручную.



Главный инженер АО «Мособлэнерго» Анатолий Кива:

«В виду того, что мы не всегда знаем особенности частных сетей, которые находятся на территории деревни Мишуково Наро-Фоминского района, а также учитывая географическую сложность, компания предлагает передать сети в ведение «Мособлэнерго» для качественного обслуживания и более оперативного устранения при возникновении возможных аварийных ситуаций. Решать, конечно, собственникам сетей, садоводческим организациям, но мы рекомендуем это сделать. Со своей стороны окажем необходимую поддержку в организации данного процесса».