Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию здания терминала внутренних воздушных авиалиний и строительство павильона № 1 в Центре Бизнес-Авиации. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Международный аэропорт Внуково — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается около 200 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки. Международный аэропорт Внуково в 2019 году побил исторический рекорд и обслужил свыше 24 млн пассажиров, что на 11,7% или 2,5 млн пассажиров больше, чем в 2018 году.

Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год. Международный аэропорт Внуково, единственный среди аэропортов России, имеет Благодарность Президента Российской Федерации В.В. Путина за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности.

Кроме того, аэропорт Внуково три года подряд был признан лучшим аэропортом в высшей категории «Международный аэропорт» национальной премии «Воздушные ворота России» в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Для обслуживания пассажиров внутренних рейсов во Внуково работает терминал «А». Проектными решениями, одобренными специалистами Главгосэкспертизы России, предусмотрена организация сектора специального обслуживания пассажиров площадью 1051 квадратных метров на территории комплекса Внуково-3. Здесь планируется разместить операционный зал с зоной регистрации и стойкой информации, зону проверки багажа, помещение доврачебной помощи, зал ожидания вылета, совмещенный с залом прилета, и кафе. Годовой объем пассажирских перевозок сектора специального обслуживания пассажиров Центра Бизнес-Авиации составит 42000 человек, а пропускная способность - 40 пассажиров в час.

Со стороны главного фасада здания сектора спецобслуживания будет реконструирована и привокзальная площадь. Кроме того, здесь построят двухэтажный павильон № 1 общей площадью 113 квадратных метров. Здание будет предназначено для временного пребывания дежурных водителей спецавтотранспорта.

Продолжительность работ составит 11 месяцев.

Фото: АО «Международный Аэропорт «Внуково»