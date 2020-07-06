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В село Заводское Алтайского края проведут газ

В село Заводское Алтайского края проведут газ

6 июля 2020, 12:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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В селе Заводское Троицкого района Алтайского края вскоре начнут строительство распределительного газопровода, сообщает RosTender.info.
Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края проводит тендер по выбору подрядчика для строительства первой очереди объекта. С победителем готовы заключить контракт на 106,8 млн рублей, средства на создание газопровода поступят из краевого бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 16 июля, в этот же день подведут его итоги.
Согласно условиям контракта, подрядчику на выполнение объема работ первого этапа отведут 2 года.
 

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