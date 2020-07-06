Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области рассказало, какие инвестиционные проекты планируется реализовать вдоль будущей платной автодороги М-12 «Москва — Казань». Общая сумма вложений инвесторов составит 20 млрд руб.



На данный момент известно, что международный транспортный маршрут «Европа — Западный Китай» будет пролегать через Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Бутурлинский, Краснооктябрьский, Сергачский, Пильнинский муниципальные районы, а также городские округа Навашинский и Перевозский.

На указанных территориях запланировано строительство ряда крупных ферм. Например, свиноводческих комплексов «Правдинское Свинопроизводство-2» в Сергачском районе (объем инвестиций — 4,9 млрд руб.); и «Правдинское Свинопроизводство-2» в Ардатовском районе (объем инвестиций – 4,7 млрд руб.). Также появится молочно-товарная ферма на 1328 голов крупного рогатого скота «Дивеевское» в Ардатовском районе. Объём инвестиций 2018-2020 гг. составил 0,5 млрд руб.

Кроме того, будут реализованы несколько крупных промышленных проектов. К примеру, проведена реконструкция свеклоперерабатывающего завода с увеличением мощности до 4 тыс. тонн в сутки в Сергачском районе (объем инветиций – 1,7 млрд руб.). Поблизости размещены различные производств ДСК нового поколения (объем инвестиций за 2019-2022 гг. – 0,7 млрд руб.).

«Рассвет» создает ягодный сад в Сергаче. Объем инвестиций за 2019-2024 годы – 0,6 млрд руб.

С появлением международного транспортного коридора инвестиционная привлекательность южных районов региона существенно возрастёт и, безусловно, даст толчок точечному развитию логистики для компаний, реализующих проекты на данных территориях. Очевидно, что наличие скоростной автомобильной дороги позволит компаниям оптимизировать транспортные издержки, что также повлияет на снижение затрат на реализацию проекта в целом. Кроме роста инвестиционной активности, трасса окажет позитивное влияние на потребительский рынок, так как расширение пассажиропотока и грузоперевозок станет стимулом к созданию придорожной инфраструктуры торговли и общественного питания, — отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.

Напомним, общая стоимость строительства новой дороги между Москвой и Казанью — около 730 млрд руб. Протяженность — 800 км. Трасса свяжет крупнейшие промышленные агломерации России, будет способствовать экономическому росту регионов. Строительство автодороги планируется в 2020-2027 гг.

Фото: Трасса М-11 Москва-Санкт-Петербург. russianhighways.ru