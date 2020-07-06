Генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев совершил рабочую поездку в Усть-Лабинские электрические сети, где посетил крупнейшие энергообъекты Кореновского, Выселковского, Усть-Лабинского и Тбилиссокого районов края, а также провел производственное совещание с руководством филиала.

Визит главы компании начался с осмотра электросетевых объектов Кореновского района электрических сетей (РЭС). В частности, Сергей Сергеев и директор филиала Вадим Макушин, который в конце июня 2020 года был назначен на должность руководителя Усть-Лабинских электросетей, осмотрели один из крупнейших энергообъектов района – подстанцию 110 кВ «Кореновская». Она обеспечивает электроэнергией 45 тысяч жителей районного центра и несколько промышленных предприятий, среди которых Кореновский сахарных завод и молочноконсервный комбинат.

В течение дня глава компании посетил важнейшие питающие центры в зоне ответственности Усть-Лабинского филиала: подстанции 110 кВ «Выселки», «Кореновская» и «Ладожская» и 35 кВ «Дружба», «Кореновская городская», «Северино», «Двубратская», «Ванновская» и «Воронежская». Эти питающие центры обеспечивают электроэнергией порядка 145 тысяч потребителей, а также несколько десятков промышленных, аграрных предприятий и ряд социально значимых объектов в четырёх центральных районах Кубани.

В ст. Воронежской Сергей Сергеев проинспектировал ход работ по установке «умных» счетчиков. В данном населенном пункте уже установлено свыше 120 новых приборов учета электроэнергии. Всего до конца 2020 года потребителям компании «Россети Кубань» планируется бесплатно установить более 10,5 тысяч «умных» счетчиков в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах.

В завершении рабочего визита Сергей Сергеев провел расширенное совещание в Усть-Лабинском РЭС. В нём приняли участие руководители структурных подразделений филиала Усть-Лабинские электрические сети, начальники районных электросетей. Главными вопросами встречи стали сокращение потерь, в том числе за счет реализации энергосервисных контрактов и установки «умных» счетчиков на территории ответственности филиала, прохождение летнего пика нагрузок, исполнение производственной ремонтной программы и подготовка к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов.