Директором Красноярского РДУ назначен Владимир Райлян

Директором Филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ) с 07 июля 2020 года назначен Владимир Райлян, ранее возглавлявший Службу тренажерной подготовки персонала Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири).

Владимир Анатольевич Райлян родился 30 мая 1986 года в городе Ташкенте. В 2009 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, получив квалификацию инженера по специальности «Электроснабжение».

Трудовую деятельность Владимир Анатольевич начал в 2008 году с рабочей должности электромонтера по обслуживанию электрооборудования на Барнаульской ТЭЦ-3 ОАО «Кузбассэнерго». В 2010 году перешел на работу в Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай» (Алтайское РДУ) на должность диспетчера оперативно-диспетчерской службы. В 2015 году переведен на должность старшего диспетчера оперативно-диспетчерской службы, в 2016 году назначен заместителем начальника оперативно-диспетчерской службы Алтайского РДУ.

В апреле 2017 года, по результатам конкурсного отбора, Владимир Райлян был назначен на должность начальника службы тренажерной подготовки персонала Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

За время трудовой деятельности Владимир Райлян неоднократно отмечен корпоративными наградами.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ создан в 2003 году, входит в операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Красноярского края и Республики Тыва. В операционной зоне Красноярского РДУ находится 19 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 15 882 МВт. В электроэнергетический комплекс Красноярского края входят 271 линия электропередачи класса напряжения 100 - 500 кВ общей протяженностью 3977 км в одноцепном исчислении, 393 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций суммарной мощностью трансформаторов 58 400 МВА. Площадь территории операционной зоны - более 2,5 млн км², проживает на ней свыше 3,2 млн человек. Официальный сайт www.so-ups.ru