Для строительства участка СВХ за МКАД в Москве ищут подрядчика

Для строительства участка Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве за МКАД ищут подрядчика. Максимальная стоимость работ превышает 22 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства города в понедельник, 6 июля.

«Северо-Восточная хорда будет продлена за МКАД в районе Косино-Ухтомский от Косинского шоссе до улицы Покровской в 2023 году. Проектом предусмотрено строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией улично-дорожной сети на участке от улицы Лухмановской до границ с Московской областью», - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В настоящий момент власти Москвы объявили электронный аукцион на выполнение работ по объекту «Строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети на участке от ул. Лухмановская до границ с Московской областью». По информации Департамента, проект работ предусматривает строительство участка хорды от Косинского шоссе до Покровской улицы длиной 2140 метров, боковых проездов вдоль основного ходы СВХ длиной 1720 метров, устройство кольцевого пересечения на Лухмановской улице, возведение путепровода на пересечении с Лухмановской улицей (длина левого сооружения - более 362 метров, правого - более 380 метров), а также путепровода на пересечении с Покровской улицей длиной 256 метров.

Согласно данным с портала Госзакупок, заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июля, победителя планируют определить 5 августа. Максимальная стоимость контракта составляет 22 млрд 187 млн 508 тыс. 308 рублей. На проведение работ отводится 34 месяца с даты заключения контракта.

Напомним, проект строительства участка СВХ от Косинского шоссе до Покровской улицы в Косино-Ухтомском районе Москвы был согласован в мае, это второй этап продления хорды за МКАД. Первый этап строительства участка СВХ за МКАД от улицы Покровская до примыкания к Зенинскому шоссе был согласован зимой.