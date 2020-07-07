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Энергетики филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго" обеспечили надежное энергоснабжение старинных уральских деревень

Энергетики филиала Россети Урал - Свердловэнерго обеспечили надежное энергоснабжение старинных уральских деревень

7 июля 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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МРСК Урала, Россети Урал, Свердловэнерго

Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» завершили работы по реконструкции двух воздушных линий электропередачи 10 кВ «ПС Таволги – Сербишино» и «ПС Таволги – Керамик» в Невьянском городском округе.

Для повышения уровня надежности электроснабжения энергетики закольцевали существующую сеть от подстанции 110/35/10 кВ «Таволги». Для этого специалисты электросетевой компании установили на линиях дополнительные анкерные опоры и сетевые разъединители 10 кВ. Данные работы позволили обеспечить резервное электроснабжение деревень Нижние Таволги, Верхние Таволги, Сербишино и села Быньги при возможных нарушениях на одной из линий электропередачи.

Данные поселения являются старинными центрами русских народных промыслов и популярны среди путешествующих по Уралу. В настоящее время открыты для посещения минералогический музей, музей Таволожской керамики, несколько православных храмов, один из которых является памятником архитектуры федерального значения. Работают гончарные мастерские, несколько сельскохозяйственных предприятий. Численность постоянно проживающего населения составляет более 1000 человек.

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Компания: Россети Урал

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