Windak Group разрабатывает различные стандартные и уникальные системы для упаковки кабельных изделий и предлагает своим потребителям инновационные решения с 1994 года. Выпускаемое компанией упаковочное оборудование предназначено для выполнения высокоскоростных операций, гибкой и быстрой смены продуктов, безопасного производства и обеспечения высокого качества широкого ассортимента кабельных изделий. Инновационные технологии включают высокоскоростные линии перемотки оптических кабелей, полностью автоматизированные линии перемотки, многофункциональные линии намотки кабельных изделий, разнообразные машины для укладки на паллеты и упаковки кабельной продукции в коробки или пакеты.

Недавно компания Windak предложила новую программу (Spare Parts Kits campaign) по обеспечению комплектами запасных частей своих потребителей в странах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), СНГ и России. Комплекты запасных частей предназначены для бесперебойного, простого и надёжного технического обслуживания и ремонта оборудования. Команда специалистов анализирует и предоставляет комплексные решения в соответствии с конкретными нуждами и бюджетом потребителей. Они могут выбрать базовые или премиальные комплекты запасных частей. Базовый комплект содержит основные механические и электрические компоненты оборудования, а премиальный комплект – это индивидуальный комплект запасных частей, основанный на конкретных специфических потребностях, таких как необходимость замены сломанных, повреждённых или изношенных частей, не включённых в базовый комплект.